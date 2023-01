"La mensa? C’è stato un errore Cerchiamo un’altra soluzione"

"Un grave errore nella redazione del quadro economico alla base della richiesta di finanziamento da parte dell’allora responsabile unico del procedimento". Sarebbe la motivazione che ha portato la giunta di Casalgrande a rinunciare a quasi 440mila euro del Pnrr per la riqualificazione della mensa scolastica alle elementari di Sant’Antonino, visto che a fronte del finanziamento - già stanziato - dal Ministero, l’amministrazione ne avrebbe dovuti aggiungere oltre 100mila. Una cifra che come ribadito da Daviddi, "il Comune non è in grado di coprire con risorse proprie". Ci sono voluti cinque giorni alla giunta casalgrandese per rispondere all’attacco del Pd, che attraverso il capogruppo Matteo Balestrazzi si era definito "preoccupato e incredulo per una decisione che danneggia la comunità". Ora l’amministrazione ha ammesso il grave errore, parlando di "enorme differenza tra le previsioni del quadro economico (che erano di 547mila euro secondo le stime dello stesso ufficio tecnico comunale, ndr) e le richieste di imprese e professionisti coinvolti. Una differenza che supera i 200mila euro". Daviddi nella replica attacca il Pd e Balestrazzi ("L’opposizione deve portare anche consigli e suggerimenti, invece di fare propaganda mediatica su ogni tema"), e rimarca i quasi 30 interventi fatti sui vari plessi scolastici del Comune dal 2019, ma sulla riqualificazione della mensa (definita dallo stesso Comune "inadeguata") tentenna: "L’ufficio lavori pubblici, attraverso un nuovo responsabile, si sta adoperando per trovare una nuova soluzione, per certi aspetti anche migliorativa". Un quadro dove mancano però i due aspetti principali: costi e tempistiche per sostenere l’opera.

ste.c.