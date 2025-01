La mensa dei bimbi vicino alla Cra: "Un toccasana per i nostri anziani"

La mensa scolastica delle scuole elementari accanto alla casa di riposo non è solo un nuovo servizio per gli alunni, ma anche una operazione positiva per la vita quotidiana degli anziani ospiti della struttura protetta. È noto come il gioco dei bimbi, nei parchi, sia un toccasana per l’umore degli anziani che li osservano, anche a distanza. E non mancano progetti che possano portare a una interazione tra bimbi e anziani, per un utile scambio generazionale, come avviene in molte realtà.

La nuova mensa è ricavata all’interno di uno spazio finora inutilizzato della casa di riposo Ruffini. Un’opera voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con la dirigenza scolastica, gli insegnanti, i genitori, Asp, Azienda speciale Bassa Reggiana e Cir, che si occupa della preparazione dei pasti.

La realizzazione della mensa scolastica rientra nel progetto del "tempo pieno" con il Comune che ha investito risorse per garantire il servizio alle famiglie. Al taglio del nastro il sindaco Carlo Fiumicino, la dirigente dell’istituto scolastico Tiziana Segalini, alunni, insegnanti e genitori.