La mensa di Seta chiusa al sabato. L’ira degli autisti: "Atto scorretto"

Mal di pancia tra i sindacati del bacino reggiano di Seta, per la decisione dell’azienda di chiudere nella giornata di sabato la mensa della sede di via del Chionso. "Si tratta di un atto unilaterale che riteniamo sbagliato perché, anche se per un giorno, lascia scoperti gli autisti impegnati in turni anche molto lunghi e pesanti", affermano Filt Cgil Fit Cisl Uil Uilt Faisa Cisal e Ugl. "Inoltre, è un atto non conforme agli accordi sottoscritti: pertanto abbiamo chiesto di ripristinare immediatamente l’apertura dei locali nella giornata del sabato e di convocare un tavolo congiunto anche alla presenza dei rappresentati aziendali e di Cir Food, titolare dell’appalto, per analizzare congiuntamente le condizioni generali dell’appalto, dei costi e degli investimenti necessari". Ribadiscono i sindacati: "Faremo tutto ciò che è nelle nostre prerogative per scongiurare una scelta che da un lato metterebbe gli autisti e gli altri dipendenti nella condizione di non poter fruire del pasto e dall’altro metterebbe in difficoltà le lavoratrici di Cir Food oggi impiegate nell’appalto".

Le sigle, infine tornano a chiedere "il ripristino di corrette relazioni sindacali giacché segnaliamo come durante l’incontro avuto ieri con l’azienda un funzionario della Filt Cgil sia stato, in un acceso dibattimento, zittito in malo modo dalla rappresentate aziendale tramite lo spegnimento del microfono e non abbia potuto terminare il proprio intervento". Un episodio, questo, denunciato dal segretario provinciale della Filt Cgil Giuseppe Ranuccio: "Siamo stati zittiti con arroganza tramite lo spegnimento del microfono da chi pensa di dettare legge fuori e dentro i tavoli di trattativa. Un atto che riteniamo grave anche perché proviene da un manager in un’azienda pubblica".