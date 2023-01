La mente del sequestro finisce alla Pulce

In carcere fino al 2027. Salvatore Guzzo, oggi 51 anni, per la banda era conosciuto come ’Omega 3’, ma a Reggio il suo viso era ben noto ai pendolari che utilizzavano gli autobus di Seta, di cui lui era autista. Nel 2019, assieme ad altri 5 sodali, si era trovato in un hotel a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, per progettare un sequestro di un grosso imprenditore bolognese, che poteva fruttare fino a cinque milioni di euro. Ma il piano era stato scoperto e stroncato sul nascere. Oggi, dopo i vari gradi di giudizio, per Guzzo tornano ad aprirsi le porte del carcere, dopo che aveva ottenuto gli arresti domiciliari in attesa della sentenza definitiva.

Non era un classico incontro di lavoro, quello su cui erano piombati i carabinieri, ma l’ultima riunione per pianificare i dettagli di un progetto criminale: sequestrare il giorno successivo un facoltoso imprenditore bolognese di 41 anni nei pressi della stazione Centrale di Milano. Una regia che ha ricordato alcune produzioni televisive, al punto che gli stessi indagati facevano continui riferimenti ai protagonisti della famosa serie televisiva della Casa di Carta.

E come nella serie spagnola tutti i componenti della banda (undici in tutto) avevano un nome in codice tra cui “Omega 3” per la sua mania del fitness. Quest’ultimo nel corso delle indagini era considerato uno degli organizzatori: con le buone o con le cattive, avrebbe dovuto costringere l’imprenditore a fornire le password per accedere ai conti e così, attraverso i suoi token, dispositivi elettronici ideati per compiere transazione finanziarie, dirottare il denaro su conti sicuri messi a disposizione da altro complice.

Il piano era nato per la necessità di disporre di ingenti somme di danaro: il reggiano e altri due complici avevano subito un sequestro milionario per delle truffe telematiche messe a segno nel milanese motivo per cui, pressati dai creditori, e conoscendo le disponibilità del bolognese, avevano pensato a un sequestro a scopo estorsivo. Per il 51enne residente a Reggio Emilia, dopo il fermo operato nel reggiano mentre guidava il pullman, l‘iter processuale l‘ha visto essere condannato dalla Corte d‘Appello a 8 anni di reclusione con l‘interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La sentenza, divenuta esecutiva il 10 gennaio avendo la Suprema Corte di Cassazione rigettato il ricorso, ha visto l‘ufficio esecuzioni penali della Procura Generale presso la Corte d‘Appello meneghina emettere l‘ordine di carcerazione trasmesso per l‘esecuzione ai carabinieri di via Adua.

I militari ricevuto il provvedimento si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, dove si trovava ai domiciliari, e lo hanno portato alla Pulce.