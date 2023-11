La meraviglia dei paramenti sacri

Ha ottenuto notevole successo la mostra di paramenti sacri e altri oggetti di uso comune durante le celebrazioni religiose, che è stata allestita negli spazi parrocchiale di Rolo, in occasione della recente fiera di San Simone. Nel percorso che ha coinvolto anche la chiesa, in centro paese, sono stati esposti gli abiti usati nel tempo per le celebrazioni solenni, ma anche calici e altri arredi sacri di varie dimensioni, alcuni di grande valore storico, in quanto risalenti ai secoli scorsi.

Si tratta di una raccolta di alto interesse storico, in una parrocchia dal passato davvero interessante, che ancora oggi vede la nomina del parroco essere "approvata" dal consiglio comunale, in base a un antico accordo tra la Chiesa e i signori dell’epoca, in un piccolo paese reggiano, che però ricade nella diocesi di Carpi.