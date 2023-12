La messa del vescovo Morandi

È stato scelto il santuario dedicato alla Beata Vergine della Porta, a Guastalla, per celebrare la messa dell’Immacolata concezione, presieduta dal vescovo Giacomo Morandi coi sacerdoti della locale Unità Pastorale. Monsignor Morandi si è soffermato sulle parole del vangelo, sull’annunciazione a Maria, sull’importanza della fede, sul valore dei rapporti sociali nelle proprie comunità. E poi un cenno anche alla figura della Madonna della Porta, venerata a Guastalla e dintorni, segnalando come il santuario mariano della Bassa sia stato molto spesso meta di persone che chiedevano grazie, come dimostrano pure i quadretti che risalgono ai secoli scorsi. Dopo la messa il vescovo si è spostato nel salone Padre Paolino per una meditazione per giovani, catechisti, educatori e operatori pastorali su "Avvento: attesa di Chi?".