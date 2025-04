La messa in duomo: "Papa Francesco, apostolo della pace. Sua preziosa eredità"

Papa Francesco è stato un apostolo della pace. Come ringraziamento per i dodici anni del ministero apostolico svolto da Papa Francesco, la diocesi di Reggio Emilia ha dato vita a una celebrazione eucaristica molto sentita e partecipata ieri mattina in un Duomo gremito di fedeli davanti alle autorità civili e militari, officiata dal vescovo Giacomo Morandi: una data particolarmente significativa, in quanto ieri la Chiesa celebrava la Divina Misericordia, un tema molto caro a Bergoglio.

"In questo giorno – ha detto il vescovo Morandi durante l’omelia – celebriamo la festa della Divina Misericordia istituita da San Giovanni Paolo II e credo che abbia trovato nel pontificato di Papa Francesco un profondo e intenso aspetto: dal giubileo straordinario della misericordia alle sue parole con cui spesso ricordava come Dio non si stanca mai di perdonare, anzi siamo noi, diceva, che ci stanchiamo di chiedere perdono. Il pontefice ha desiderato che la Chiesa riscoprisse il proprio mandato missionario, più volte ricordato anche con l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium oppure con altre espressioni tipiche del suo magistero come i pastori che devono stare in mezzo alla gente e odorassero delle pecore che erano loro affidate. Credo che questi concetti siano un’eredità preziosa anche per la nostra chiesa di Reggio Emilia: soprattutto l’attenzione per coloro che sono in una condizione di fragilità, vittime della cultura dello scarto che tende ad eliminare dal proprio orizzonte, anche ecclesiale, le persone che sono particolarmente colpite da tante situazioni".

Il Vescovo Morandi ha poi posto l’accento su un tema molto caro a Papa Francesco fino alle ultime ore di vita, ovvero, la pace: "Egli è stato un apostolo della pace di cui si parla nel Vangelo, una pace che non è semplicemente l’assenza della guerra, ma la presenza di bene tale per cui ognuno, credente e non credente, possa essere un artigiano della pace. La chiediamo con insistenza anche per la sua mediazione, già nel contesto del funerale ci sono stati degli incontri fra capi di Stato, delle immagini forti che speriamo non siano soltanto immagini ma che siano l’inizio di una nuova stagione di relazioni non solo internazionali ma anche nelle nostre famiglie, nella nostra città, nei nostri ambienti di lavoro, nelle nostre comunità cristiane: chiediamo al Signore di saper custodire questa preziosa eredità che Papa Francesco ha testimoniato nel suo affidarsi a Dio, offrendo la sua malattia per il bene della Chiesa e del mondo".