La metà dei sinti e rom dell’Emilia-Romagna abita nel Reggiano

In Emilia-Romagna sono in tutto 137 gli insediamenti di rom e sinti ad oggi presenti, di cui 111 di piccole dimensioni, abitati in tutto da 2.732 persone (lo 0,06% della popolazione regionale). Al 92,5% si tratta di sinti di cittadinanza italiana.

Le famiglie sono in media composte da quattro persone, il numero di uomini e donne è in equilibrio. I minori sono il 32,3% della comunità, gli adulti fino a 64 anni rappresentano invece il 62,9%. Il 29,6% non ha alcun titolo di studio, il 35% ha la licenza elementare e il 33,2% quella di scuola media. Fra chi ha un’occupazione (soprattutto uomini), il 57,9% svolge un lavoro autonomo, soprattutto nell’ambito dello spettacolo (come i luna park). Il 34,5% è invece attivo nel commercio, per lo più nella gastronomia alimentare, mentre il 13,5% si occupa di servizi, soprattutto pulizie e manutenzione del verde.

Reggio è la provincia con la presenza più massiccia di insediamenti rom e sinti. Nel reggiano, infatti, risiede il 47,5% dei cittadini sinti in Emilia-Romagna. Seguono le province di Modena e Bologna, con il 17,6%. La fotografia è stata scattata ieri in commissione Politiche sociali della Regione, che ha fatto il punto sugli effetti delle norme di viale Aldo Moro per l’inclusione di rom e sinti nel triennio 2019-2021. Provvedimento che mirava a ridurre il numero dei maxi-insediamenti a favore delle cosiddette micro-aree. Negli ultimi anni sono stati chiusi insediamenti nel 2020 a San Lazzaro di Savena (Bologna); nel 2019 a Casalecchio e San Lazzaro, nel bolognese, e a Ferrara; nel 2018 a Mirandola; dal 2015 al 2017 a Castelfranco, nel modenese, a Guastalla e a Faenza. Con questi numeri in mano, il centrodestra parla di "fallimento".

"La legge Gualmini non funziona, sono soldi buttati al vento- attacca il leghista Daniele Marchetti- con l‘istituzione di micro-aree familiari, sono aumentati i problemi sui territori e rileviamo numerosi casi di abusivismo".

Di diverso avviso la maggioranza di centrosinistra. Per il reggiano Federico Amico (Emilia-Romagna Coraggiosa), "l’approdo alle micro-aree è rispettoso di questa cultura ed è importante potenziare le collaborazioni tra gli enti locali e la Regione".