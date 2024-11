"La mia auto vandalizzata in pieno centro"

"Adesso oltre a rompere le macchine ci disegnano pure sopra". La segnalazione è arrivata ieri sera da una cittadina: ieri, quando ha recuperato la sua auto in via del Cristo (zona piazza Roversi), l’ha ritrovata con un disegno fatto a pennarello rosso sul cofano bianco. La sua auto sembrerebbe essere stata l’unica a ricevere la ’simpatica’ attenzione dei vandali.

"Non so se sono stata fortunata per il fatto che il cofano fosse umido e quindi il pennarello non ha aderito bene o se il pennarello che hanno usato non era indelebile, ma con un po’ di olio di gomito e sgrassatore ho tolto il grosso del danno – aggiunge –. Non so nemmeno se fare denuncia, perché tanto ormai non prendono più sul serio neanche le denunce per i vetri sfondati e le macchine scassinate. Però mi piacerebbe farlo, perché vicino a dove ho parcheggiato ci sono le telecamere e vorrei sapere chi è il simpatico di turno", ha detto la proprietaria dell’auto.