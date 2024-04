"La mia ex moglie deve morire". Stalking, condannato a 18 mesi

Un 52enne residente nella Bassa si era separato dalla moglie ma non la lasciava in pace e spesso andava a casa di lei: la donna aveva sporto denuncia e il giudice gli aveva applicato il divieto di avvicinamento, che l’uomo aveva violato. Era stato lui stesso, curiosamente, ad avvisare i carabinieri del fatto che era ritornato dalla ex. Questa volta il 52enne era stato arrestato e portato in carcere il 12 gennaio di quest’anno, dove si trova tuttora.

Ieri è comparso in tribunale per rispondere delle due accuse formulate dal pubblico ministero Maria Rita Pantani, che ha coordinato l’inchiesta dei carabinieri di Luzzara: stalking aggravato e con la recidiva, oltre a procurato allarme. A suo carico, un precedente per minacce, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale con condanna a a 1 anno e 4 mesi. Gli atti persecutori sono contestati dal gennaio ’23 in poi: essersi presentato di notte, sotto casa di lei, prendendo la porta a calci e pugni e urlando: "Entro, ti uccido, è ora che muori". E poi aver stazionato vicino al luogo di lavoro e averle detto: "...Stai attenta che arriviamo". Chiamate, insulti e un messaggio: "Un (seguito dal cognome dell’imputato, ndr) come possono distruggono". Nonché la telefonata ai carabinieri avvertendo che avrebbe commesso un omicidio: "Poi prendiamo in mano la p. che deve essere... La mia ex moglie deve morire". Poi doveva rispondere dell’allarme lanciato ai carabinieri: chiedere loro di persona, urlando, di essere arrestato perché avrebbe ammazzato la donna (30 luglio 2023); telefonare in caserma dicendo di volerla uccidere (1 agosto) e di stare per compiere un omicidio (30 agosto).

Davanti al giudice Giovanni Ghini, ieri mattina l’imputato ha ammesso gli addebiti e ha detto che non voleva fare del male alla ex. Poi parola al pm, che ha chiesto 3 anni e mezzo di condanna. L’avvocato difensore Domenico Noris Bucchi ha incentrato l’arringa sulla mancata sussistenza dello stalking, chiedendo in via subordinata il minimo della pena: secondo il legale, dalla querela sporta dalla donna nel settembre 2023, che lui ha riletto in aula, non emergono gli elementi per provare che le condotte dell’uomo le avessero causato "un perdurante stato di ansia e di paura", come sostenuto dalla Procura.

Nella querela lei parlava di "almeno tre episodi negli ultimi anni", dicendo che dopo essersi scagliato contro la porta non era comunque entrato e poi non aveva più avuto atteggiamenti aggressivi. Lei concludeva: "Comincio ad avere un po’ di timore che un giorno a causa del bere possa degenerare. Ora sono stanca". L’avvocato Bucchi ha chiesto la revoca del carcere e, in subordine, la possibilità di lavorare dal suo domicilio. Il giudice Ghini lo ha condannato per stalking a 1 anno e 6 mesi, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo ha assolto dal procurato allarme ("Il fatto non sussiste"), mentre si è riservato la decisione sulla misura cautelare.