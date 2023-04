La minaccia e la spinge Donna finisce all’ospedale

"Ti ammazzo" e poi una spinta violenta contro una porta. Un urto tale da procurarle una ferita alla spalla e una prognosi di 16 giorni. E’ successo nella notte tra martedì e mercoledì nell’abitazione di un artigiano, residente in paese. Una lite con la compagna che è deflagrata e ha portato all’intervento repentino dei carabinieri chiamati dalla donna, ferita e spaventata. I militari hanno raccolto la versione della donna, che ha conseguentemente sporto denuncia, portando all’apertura di un fascicolo alla Procura della Repubblica, dove la titolare, il sostituto Giulia Stignani ha disposto l’allontanamento dalla casa famigliare.

Ieri mattina, davanti al Gip Silvia Guareschi, si è tenuta l’udienza di convalida. Difeso dall’avvocato Maurizio Attolini del foro di Reggio, l’uomo ha fornito la sua versione dei fatti, spiegando che quella sera era arrivato a casa stanco e stressato – è a rischio sfratto – , ragion per cui aveva bevuto una birra ("Non è una mia abitudine", avrebbe sostenuto davanti al giudice). Dopo il litigio, e le presunte minacce, che il diretto interessato però ha negato, non prima di essersi scusato per il suo comportamento.

Il pm Stignani ha chiesto l’allontanamento dalla casa famigliare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. L’avvocato Attolini si è rimesso a giustizia per quanto riguarda la convalida dell’arresto ma ha chiesto comunque una misura cautelare più tenue: "E’ stata semplicemente una lite. Il mio assistito non ha minacciato la compagna di morte". La decisione del Gip Guareschi è attesa in queste ore.

Ni.Bo.