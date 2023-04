La minaccia: "Se vi vedo insieme ammazzo la tua famiglia"

"Se vi vedo insieme ammazzo la tua famiglia". È la minaccia che una donna ha raccontato di aver sentito in vivavoce, rivolta all’amica 30enne che era al cellulare col suo ex fidanzato. Lui, 43 anni, è al centro di d alcuni procedimenti, in cui è difeso dall’avvocato Liborio Cataliotti, che vedono come vittime due donne con cui ha avuto relazioni. Nel processo di ieri, davanti al giudice Silvia Semprini, deve rispondere di violazione del divieto di avvicinamento a una 30enne, fatto datato 3 ottobre 2019. Questa misura era scattata a seguito di altre vicende processuali: l’uomo era finito in carcere nel 2017 per vessazioni alla madre e minacce alla ex 30enne. Nel 2019 era stato arrestato di nuovo per stalking nei confronti della giovane. Secondo l’accusa, si era presentato davanti all’asilo frequentato dalla figlia della coppia dove aveva cercato di colpire la 30enne con una testata. E aveva rivolto minacce anche a un amico della ex, un 32enne: "Vi squarto vivi". L’uomo è attualmente a processo per stalking anche nei confronti di un’altra ex, una 40enne, che il mese scorso è stata ascoltata davanti al giudice Francesca Piergallini: protetta dal paravento, ha raccontato che i suoi comportamenti aggressivi erano iniziati dopo che lei aveva rifiutato di dargli soldi. L’imputato, che era stato arrestato per questa vicenda nel 2021, si era detto esaperato perché la donna non gli faceva più vedere la figlia e aveva motivato la rabbia di lei con il fatto che lui aveva un’altra compagna.

al. cod.