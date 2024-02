Prosegue con amore, ma anche tanto dolore, la missione di diversi volontari del Gaom in Etiopia, la prima di questo anno, rivolta soprattutto alle popolazioni di Shashemane. "Due volti, due travolgenti emozioni, due storie di umanità di questo martoriato paese che è l’Etiopia – afferma il vicepresidente del Gaom, Gianluca Marconi che, con il presidente Alberto Campari e altri volontari, fa parte della missione attualmente in corso –. Ogni mattina più di 100 bambini arrivano all’ambulatorio pediatrico Sister De Focault Shashemane, i più poveri, gli ultimi, senza tetto, senza mangiare, senza speranza. Arrivano anche dopo ore di cammino. Vengono accolti, lavati, nutriti, vestiti dalle suore, dalle loro collaboratrici e della nostre volontarie Fiorenza, Iman e Valentina. I più gravi sono visitati da me con il prezioso e indispensabile aiuto di Viola e Stefano. Tutti i bambini che arrivano sono gravemente denutriti, pieni di scabbia, pulci penetranti, infezioni gastrointestinale e respiratorie, ma certamente il vero dramma è la fame, la grave e devastante denutrizione".

Shashemane è un villaggio dove regnano il dolore, la rassegnazione, l’impotenza, dove sembrano non esistere l’umanità e la speranza. Alla Casa Famiglia di Shashemane vivono 50 bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni. Il Gaom ha costruito questa grande casa per bambini abbandonati, orfani raccolti per strada, nei loculi dei cimiteri o nelle fognature a cielo aperto delle città. Qui vengono accolti, curati, vestiti, nutriti, mandati a scuola, giocano, imparano ad accogliere gli altri. Hanno le loro camerate, la cucina, i servizi igienici, le aule per studiare e giocare e un grande giardino verde con banani e altre piante da frutta, il campo sportivo, un capannone arti e mestieri con il nuovo forno e la nuova falegnameria. In questa spedizione lavorano Alberto, Fabio, Marsilio, Giuseppe, Lorenzo, Elidio e Gianni. A Casa Famiglia è arrivata la corrente a 380, e quindi partirà definitivamente il forno con vendita di pane ed altri prodotti alimentari anche all’esterno, con un piccolo negozio.

s. b.