La missione laziale degli ’Angeli in moto’

Nuova missione per il guastallese Alessio Cavazzoni, tra i coordinatori di "Angeli in Moto" di Reggio e Modena. In collaborazione con l’associazione "Le ali di Camilla", che sostiene famiglie dei "bambini farfalla" affetti da epidermolisi bollosa, i centauri di "Angeli in moto" sono partiti per un viaggio in cinque tappe da Modena, Bologna, Rieti, Roma, per arrivare oggi a Frosinone, per consegnare medicinali e medicazioni destinati a una bambina affetta dalla malattia, che vive nella città laziale. Una donazione di materiali raccolti tra varie famiglie di "bambini farfalla" che avevano adeguate scorte. Non sempre, purtroppo, il sistema sanitario nazionale è puntuale nel rifornire i pazienti delle medicazioni necessarie.