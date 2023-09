La mitica rimpatriata . Convocano vecchi amici di Cavazzoli e Roncocesi. Rispondono più di cento

Era una rimpatriata di paese nata per gioco, ma più di 100 ‘amici di una volta’ si sono ritrovati a Cavazzoli. "È nato tutto per scherzo a luglio – racconta Giancarlo Paderni – quando, rivedendo il mio vicino negli anni ‘70 Arrigo Montanari, abbiamo cominciato a parlare dei vecchi amici e da quanto non ci vedevamo. Quindi pensammo a una pizza, ma solo con gli amici più stretti, circa una decina. Dopo qualche giorno però ho pensato ‘Ma perché non riunire tutti i vecchi amici di Cavazzoli e Roncocesi?’ Quei monelli che hanno condiviso la scuola e le comitive, preoccupati solo di truccare il motorino, giocare a calcio e fare vasca in via Emilia. Ex ragazzi rimasti sempre gli stessi, forse un po’ cambiati per via di figli, lavoro, capelli e chili, diploma, militare, matrimonio…".

Ritrovare così tante persone non è stato facile: "Molti non li vedevo da 30, 40 o 50 anni, ma Piero Montanari mi ha dato un grande aiuto. Abbiamo optato per i vecchi abitanti di Cavazzoli e Roncocesi nati dal 1950 al 1964 e creato un gruppo WhatsApp, scrivendo di vederci il 16 settembre al nostro ritrovo storico, il circolo Rondò. Mi aspettavo 20-30 amici d’infanzia, invece subito è arrivata una marea di adesioni, più di 100".

Paderni ha ricomposto addirittura un’intera classe: "Sono riuscito a ritrovare tutti i miei 10 compagni di 5ª elementare anno 196970. Chi non ha potuto aderire per fortuna si conta con una mano, alcuni hanno portato anche il marito o la moglie, altri si erano perfino sposati tra di loro. Pochissimi però risiedono ancora nel paese, diversi come me si sono trasferiti altrove".

Fondamentale è stato l’aiuto di un volontario del Rondò, Ivan Bonacini. La ‘Reunion dei Mitici 100’ racconta Paderni "è terminata a notte fonda ed è risultata una serata stupenda, con 100 partecipanti e uno spirito di inclusione bellissimo. Ne ho sentite di tutti i colori: ‘Non poteva esserci serata più bella!’, ‘Un tuffo nel passato per ritrovare i compagni di scuola e avventure, per ricordarci da dove veniamo e l’importanza di quel tipo di infanzia e di amici’; ‘Una carezza all’anima’".

Insomma, tutti felici e contenti: "Ci siamo già dati appuntamento per il prossimo anno! Un grazie speciale – ci tiene a sottolineare Paderni – a chiunque mi ha aiutato nell’impresa, a chi ha collaborato alla realizzazione della serata e infine a tutti i partecipanti. Dopo tanti anni abbiamo trascorso una splendida serata insieme, a testimonianza che il legame di sincera amicizia nato tanti anni fa persiste ancora". Ma forse la nota più lieta è un’altra ancora: "I proventi della cena andranno al Gruppo Amici dell’Ematologia ‘Grade Onlus’, che nel suo piccolo ha sempre bisogno".