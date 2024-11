La ’mitica VB’ arricchisce la Borsa di studio

La terza festa dei geometri della ‘Mitica VB 1972-1977’ dell’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo Monti si è svolta con straordinaria partecipazione di studenti e docenti. La preside Paola Bacci ha aperto i lavori sottolineando l’importanza strategica del corso di ’Costruzioni Ambiente e Territorio’ e la necessità di formare figure professionali in grado di rispondere alle sfide del presente e del futuro. Il professore Alessandro Roehrssen, referente dell’indirizzo di studi, ha tenuto un discorso sul valore della scuola come spazio di crescita personale e sociale nella società contemporanea. In apertura anche il saluto della ’Mitica VB’ a cura del geom. Massimo Filippi, quindi il capoclasse geom. Gianfranco Azzolini che ha presentato il progetto del Fortino della Sparavalle precisando fra l’altro: "La borsa di studio si è trasformata da personale a collettiva. C’è il riscontro di un coinvolgimento maggiore e significativo con fondi garantiti. La Mitica VB è stata volano e regia di questa spinta al fare".

Il presidente del Parco, Fausto Giovanelli: "E’ stata una bellissima giornata, piena di contenuti e ricca di spunti, con la partecipazione e coinvolgimento attivo di tanti elementi e istituzioni del territorio".

s.b.