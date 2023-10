La ’mitica VB geometri’ dona la borsa di studio a Maria Teneggi

Grande festa-incontro all’istituto Cattaneo-Dall’Aglio, promossa per il secondo anno dalla ‘Mitica VB geometri’: presenti studenti, docenti, la dirigente scolastica Paola Bacci e i geometri della ’vecchia VB’. "Il progetto di quest’anno guarda al futuro – afferma Gianfranco Azzolini –, individuato per la scuola con utilizzo del drone da noi donato l’anno scorso. Si tratta de ’Il fortino della Sparavalle’: la cosa più interessante è che sarà ’restituito’ nelle forme classiche per eventuali progettazioni, ma sarà tridimensionale e soprattutto nel ‘metaverso’". In quell’occasione è stata anche consegnata la seconda borsa di studio, andata quest’anno alla studentessa Maria Teneggi della 4ª geometri.