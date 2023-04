La Mobile gli sequestra soldi e cocaina

La Squadra mobile ha arrestato Clement Adaghe, 33 anni, nigeriano: era in possesso di 45 grammi di cocaina e di 4mila euro in contanti.

Le indagini hanno preso il via da segnalazioni di cittadini che abitano nell’area della stazione.

Gli investigatori si sono messi sulle tracce dell’uomo e, nel corso di un appostamento in via Tenni – alla Baragalla – l’hanno visto effettuare uno scambio con un’altra persona, all’interno di un’auto.

A quel punto, sono intervenuti su un duplice fronte: da una parte hanno fermato il cliente, una donna reggiana che ha subito consegnato la droga; dall’altra hanno bloccato il presunto spacciatore. Con sé aveva poco più di mille euro in contanti, ma nella sua abitazione ne sono stati trovati altri tremila, e quasi 45 grammi di cocaina dià confezionata. L’uomo, che aveva precedenti specifici, è stato arrestato. ieri mattina, davanti al giudice Francesca Piergallini per la direttissima, si è avvalso della facoltà di non rispondere. A carico del giovane, domiciliato nella zona di viale Simonazzi, grava un ordine di espulsione. Lui sostiene che in questo periodo sta, facendo il badante. Il pm ha chiesto la custodia careggutelare in carcere, mentre l’avvocato difensore Simone Servillo ha domandato una misura meno afflittiva. Il giudice ha disposto l’obbligo di firma quotidiano, due volte al giorno, in attesa della prosecuzione del processo con direttissima che si terrà in maggio.