La moda made in Reggio Sportmax si mette a nudo "Ritorno all’origine"

Ultimi flash per i capi ’made in Reggio’ ieri mattina alla Milano Fashion Week. In passerella la collezione autunno inverno 202324 Sportmax (gruppo Maramotti), che il team creativo ha denominato ’Bare, ovvero mettersi a nudo, spogliarsi delle sovrastrutture per ritornare all’origine delle cose’. L’ispirazione per questi abiti parte dalla rivisitazione delle opere di artisti e fotografi come Peter Hujar, Robert Mapplethorpe e Nan Goldin. I loro sguardi mettono a nudo la pelle così come l’anima, camminando su una linea sottile tra intimità ed esposizione, glamour e decadenza, vulnerabilità e corazza. Lo show è andato in scena in diretta Instagram sotto una marea di lampadine sospese e riflettori stile set cinematografico in un’area industriale spoglia e minimalista, con il pubblico seduto su divanetti e sedie tutte diverse e di gusto vintage.

Le modelle dal sapore androgino – ’trucco e parrucco’ impercettibile – indossavano abiti di taglio over con spesso ombelico e spalle a vista, con cinture rubate alle bretelle maschili, che si ripropongono anche a sorreggere le gonne sotto ai bustini e fanno capolino ovunque. Il cappotto è un maxi trench con interno in montone rovesciato, ovunque – nei mini- dress, come nelle bluse – ci sono nodi, drappeggi e frange. Ai piedi stivali cuissard, oppure décolleté rock di cristalli o pelliccia, oppure con la punta di metallo a riprendere il manico delle borse rigide a spalla. La palette dei colori spazia dai toni cipria, al rosso pitonato, con accenni di giallo, rosa e nero.

I tessuti sono leggeri come veli, oppure preziosi come il pizzo traforato o la pelle che si fa rigida o morbida a seconda dei capi.

Vita stretta, spalle larghe e tanta pelle nuda a vista, come mai prima d’ora. Esempio ne sono i pantaloni ampi, portati senza top, con solo le bretelle a coprire i capezzoli.

La sera è preziosa e non passa di certo inosservata con il tessuto luccicante della maglia metallica lavorata a vivo. Accessorio must: la coda di pelliccia portata agganciata alla cintura.

Elisabetta Grassi