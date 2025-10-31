Ecco i prossimi appuntamenti in programma al teatro Bismantova di Castelnovo Monti.

Domenica 9 novembre alle 17.30 nel foyer, sarà presente Patrizia Sardo Marras, con La moda non è un mestiere per cuori solitari (Bompiani 2025). Con la sua voce allegra e irriverente, Patrizia Marras ripercorre il viaggio di due ragazzi partiti da un negozio di stoffe nel centro di Alghero e arrivati sotto i riflettori delle passerelle di Parigi e New York grazie alla fedeltà alle radici unita a un’ardita visionarietà.

La stagione degli spettacoli inizierà con la prosa venerdì 28 novembre, alle 21, con Stivalaccio Teatro e Don Chisciotte, con Marco Zoppello. Venerdì 5 dicembre, sempre alle 21, sarà la volta di Eleuthera Teatro con Guerra (Cèline), con Fabio Gaccioli, le sonorizzazioni live di Nicola Bonacini i visual di Luca Guerri e la regia di Ilaria Andaloro. Venerdì 12 dicembre, sempre alle 21, arriva a Castelnovo Paolo Rossi con il suo Stand up classic, con letture e improvvisazioni da Shakespeare, Orazio, Omero e altri grandi autore, accompagnato con musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila. Giovedì 29 gennaio (ore 21) sarà la volta di Cristiana Capotondi, tra le più conosciute e apprezzate attrici italiane, con La vittoria è la balia dei vinti, scritto e diretto da Marco Bonini, con musiche di Jonis Bascir.

La stagione musicale prenderà il via domenica 18 gennaio, alle 17.30 con il Quintetto Bislacco (Walter Zagato, violino; Duilio Galfetti, violino, mandolino, chitarra, arrangiamenti; Roberto Molinelli, viola, arrangiamenti; Jacopo Di Tonno, violoncello; Federico Marchesano, contrabbasso) con Tuoni e fulmini, un excursus musicale da Mozart ai Cugini di Camapagna.

Per la sottoscrizione degli abbonamenti, singoli biglietti e informazioni è possibile contattare il Teatro Bismantova, tel. 0522 614078, mail biglietteria@teatrobismantova.it.