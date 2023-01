La moglie Rivetti nello scandalo brogli del 2014 Il presidente di seggio Drammis truccò le schede

Carmine De Lucia è stato per dieci anni in Sala del Tricolore nei due mandati da sindaco di Graziano Delrio. Il 54enne – originario del casertano, ma residente in città da tempo – ha lavorato come consulente finanziario per Unicredit e da tre anni lavora come insegnante di sostegno in una scuola elementare.

La sua attività politica – da tempo accantonata – ebbe il culmine nel 2004 quando venne eletto in Consiglio con la lista civica di Carlo Baldi, mantenendo il posto fino al 2009. Poi fece il bis col Pd e rimase tra i banchi fino al 2014. Sempre nel Partito Democratico venne eletta – nella consigliatura 2014-2019, nel primo mandato di Luca Vecchi – la moglie Teresa Rivetti (insieme nella foto), insegnante anch’essa. Nota per essere stata coinvolta – ma mai indagata – nel caso dei brogli elettorali (denunciati all’epoca dal MoVimento 5Stelle) per mano di Pietro Drammis, il presidente di seggio di viale Montegrappa, condannato per aver alterato 31 schede elettorali alle Amministrative del 2014 (con preferenze assegnate di suo pugno proprio alla Rivetti e a Salvatore Scarpino, entrambi del Pd) a 4 anni e 10 mesi di reclusione.