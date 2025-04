La montagna ama il Giro: "Investiremo 1,5 milioni"

Continua la magia tra Reggio e il Giro d’Italia: ieri, nella sede della Provincia, sono stati presentati gli eventi che accompagneranno l’Appennino alla storica giornata del 21 maggio, data di arrivo della tappa Viareggio–Castelnovo Monti.

Così Emanuele Ferrari, sindaco di Castelnovo: "Parliamo di un evento di rilevanza nazionale, anche perché il Giro attraverserà i territori della Mab unesco del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Siamo l’unica località emiliana a ospitare un arrivo di tappa; questo rinnova un legame forte con la Regione che ha sostenuto i progetti per lo sport a Castelnovo e in Appennino".

Il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, ha evidenziato il valore sociale del Giro d’Italia: "Un evento che conoscono tutti e che è capace di suscitare emozioni profonde. Per noi le tappe del 21 e 22 maggio saranno insieme una grande opportunità di visibilità e anche una sfida: investiremo più di 1,5 milioni di euro sulle strade provinciali, per il Giro e per tutta la comunità".

Ad illustrare gli eventi principali è stato l’Assessore allo sport di Castelnovo, Carlo Boni: "Siamo già partiti con la mattinata al Teatro Bismantova con le scuole, lo straordinario Aperitivo dei Campioni che ha portato all’Onda della Pietra, Paolo Bettini, Davide Cassani, Giuliano Razzoli e Bruno Reverberi. Sabato 12, alle 8,30, Una Pietra d’Amore Infinito, performance collettiva alla Pietra di Bismantova. Nello stesso weekend piazza Gramsci ospiterà un gruppo di artisti del legno per un simposio dedicato al ’Giro d’Italia scolpito nel legno’; il talk show ’Ti racconto il Giro d’Italia’, al Teatro Bismantova mercoledì 30, vedrà la partecipazione dei telecronisti RAI del ciclismo; nel periodo di Pasqua sarà proposta una edizione straordinaria dello Scusìn; mercoledì 14 maggio ’E quindi uscimmo a riveder le stelle’, un evento serale alla Pietra di Bismantova, insieme all’astronomo Pierluigi Giacobazzi, a Emanuele Ferrari e i musicisti del Peri-Merulo".

Il presidente del Comitato di Tappa è Enrico Grassi, imprenditore, fondatore e presidente di E80 Group: "Per noi è motivo di orgoglio essere al fianco del Comune di Castelnovo. Questo evento non è solo una grande competizione sportiva, ma anche un’opportunità per valorizzare e far conoscere il nostro Appennino, le sue tradizioni e il suo tessuto produttivo e sociale".