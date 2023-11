La montagna da oggi più ricca: ci sono sei nuovi diaconi

Nel corso di una solenne ed emozionante Celebrazione Eucaristica tenutasi in duomo a Reggio, l’arcivescovo Giacomo Morandi ha ordinato sei nuovi diaconi permanenti (foto Giacomo Marconi), espressione di tre diverse unità pastorali dell’Appennino. Sono Ivano Pioppi (Unità Pastorale di Vetto D’Enza), Gianluca Togninelli (‘Madonna delle Fonti’), Mario Attolini, Gian Pellegrino Azzolini, Silvio Bertucci e Ivano Bianchi (‘Beata Vergine di Bismantova’). "Non esiste evangelizzazione più potente e duratura di quella che potrete portare voi con la vostra buona predisposizione d’animo: riempite di gioia tutto il territorio della nostra montagna" è stato il messaggio dell’arcivescovo rivolto ai nuovi incaricati del Signore. Una preparazione durata 3 anni, in cui i candidati hanno sostenuto 15 esami e che è stata curata in modo approfondito dagli insegnanti don Daniele Moretto, dalla professoressa Sandra Pellati e dal diacono Gino Vivi.