’La montagna del latte’ "Un protocollo d’intesa per far crescere la green community"

di Stella Bonfrisco

Sarà la prima volta che l’assemblea generale degli Imprenditori reggiani non si svolgetà in città ma a Castelnovo Monti, al cinema teatro Bismantova. La data è fissata a martedì 27 giugno, a partire dalle 17. Titolo ’Sostenibilità 2023 - Montagna & Industria’.

"Il massimo evento associativo si sposta dal comune capoluogo – ha detto Roberta Anceschi, presidente di Unindustria Reggio Emilia – segno della maggiore attenzione dell’Associazione al territorio provinciale, inaugurando così una maggiore focalizzazione degli imprenditori reggiani al tema della sostenibilità. Il prossimo anno ci sposteremo in pianura, per poi tornare in città, in modo da valorizzare l’intera provincia".

Il pomeriggio dell’assemblea sarà coordinato dal giornalista Andrea Cabrini. Il programma prevede il saluto inziale di Enrico Bini, sindaco di Castelnovo Monti e la relazione di Roberta Anceschi. L’introduzione a cura di Paolo Verri, manager culturale, sarà seguita da conversazioni tra Marco Bussone, presidente nazionale Unione Comuni, Comunità e Enti montani; Dario Di Vico, giornalista; Sergio De la Vega, ceo Citizen companies, Boston Massachusetts, QiOn, Castelnovo Monti; Fausto Giovanelli, presidente Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano e Daria Illy, executive consultant Gruppo Illy. Le conclusioni saranno di Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione della Regione.

Nell’ambito dell’evento verrà assegnato anche il Premio Italiano della Meccatronica. E sarà presentato il protocollo per l’implementazione della green community ’La montagna del latte’.

L’intesa è siglata da Unindustria Reggio, Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano.

Il progetto – che vuole mettere la sostenibilità come principale agente di innovazione e sviluppo - è stato illustrato da Roberta Anceschi e Vanes Fontana (direttore generale di Unindustria Reggio), Enrico Bini (sindaco di Castelnovo Monti), Fausto Giovanelli (presidente Parco Appennino Tosco Emiliano). Unindustria intende infatti coinvolgere i propri associati in iniziative mirate al riconoscimento dei crediti di sostenibilità generati dalla gestione forestale, integrata e certificata e la conseguente commercializzazione degli stessi crediti, acquistabili dalle imprese per compensare le emissioni di sostanze climaltalteranti generate dalle rispettive attività. Il Parco presterà la propria assistenza tecnica alle operazioni. Verranno dunque promosse attività di ricerca e sviluppo nel campo della utilizzazione di tecnologie industriali nella realizzazione di impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, micro-idroelettico, solare e biomasse).

"Cogliamo l’elemento di novità costituito dal riconoscimento dell’Appennino reggiano come una delle tre Green Community presenti oggi in Italia. - Ha sottolineato Roberta Anceschi. - Con 14 miliardi di export realizzati nel 2022 l’industria reggiana guarda con fiducia al futuro proponendo a sé stessa e al proprio sistema territoriale (costituito da montagna, pianura e capoluogo) un grande obiettivo da condividere: diventare nel prossimo ventennio una delle capitali della sostenibilità".