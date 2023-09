La montagna dice addio a Gustavo Simonelli

di Settimo Baisi

In lutto la montagna per la perdita di Gustavo Simonelli, un insostituibile educatore scolastico ed amministratore che, attraverso l’insegnamento prima e poi al sindacato, ha saputo unire sul piano scolastico l’Appennino alla città di Reggio Emilia mantenendo pari trattamento e pari dignità tra gli operatori della scuola.

Gustavo Simonelli è deceduto per grave malattia all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti all’età di 82 anni, ne danno il doloroso annuncio i figli Simonetta e Massimiliano, il genero Antonio, le care nipoti Letizia, Arianna ed Alessia, parenti ed amici. Ieri sera in molti hanno partecipato alla recita del santo rosario nella chiesa di Nismozza, il suo paese mai abbandonato dove questa mattina si svolgeranno alle ore 11 i funerali, con partenza alle 10,30 dalla Casa Funeraria Mammi di via Macchiusa (Castelnovo Monti). Al termine dell’onoranza funebre il feretro sarà accompagnato in processione al piccolo cimitero a valle di Nismozza dove il maestro Gustavo Simonelli riposerà per sempre.

Nato il 16 ottobre del 1940, la sua carriera lavorativa prese il via con la classica figura del maestro di montagna, dove i ragazzi si presentavano in prima elementare con la conoscenza del dialetto e poco altro per cui il lavoro del maestro era duro e fondamentale. Con questo ruolo insegnò a lungo nelle scuole elementari del suo Appennino negli anni Sessanta e Settanta: per molti paesi come Acquabona, Villisnera, Valbona e Cerreto Alpi, di quelle scuole elementari, sparite tanti anni fa, resta solo il ricordo di chi le ha frequentate. Tantissimi gli ex alunni oggi sessantenni che ancora ricordano con affetto Simonelli, tra gli insegnanti più apprezzati ed amati dagli alunni per il suo comportamento.

Notevole anche il suo impegno politico e nella società appenninica: ebbe una lunga militanza nella sinistra della Dc, quindi nel Partito popolare e Margherita poi, infine nel Partito Democratico. Fu eletto con una lista civica consigliere comunale, vicesindaco del Comune di Busana (2004-2009), guidato dall’allora sindaco Alessandro Govi (Pd).

Gli amici della Giunta del comune di Busana di allora hanno appreso con grande tristezza la notizia: "La scomparsa di Gustavo rappresenta una grave perdita per l’intera comunità dell’Appennino – affermano Alessandro Govi, Daniela Pedrini, Ornella Coli, Marco Costa –. Il suo impegno nel mondo della cultura e della scuola, nel sindacato e la sua militanza politica e amministrativa hanno lasciato un segno importante nelle nostre comunità. In questo momento così triste siamo vicini alla famiglia e porgiamo loro le nostre sentite condoglianze".

Simonelli fu anche consigliere provinciale, esperto di bilanci pubblici, impegnato come segretario nella gestione finanziaria dei Consorzi rurali per gestione delle acque di Nismozza e Acquabona. La sua esperienza in fatto di gestione lo vide impegnato alla Casa di Carità di Busana di cui seguì l’amministrazione e contribuendo così alla tenuta di questo baluardo a favore dei più poveri, soprattutto nella fase di trasformazione della vecchia canonica in Casa di riposo. Appassionato fungaiolo non perse mai l’attaccamento sua montagna, Nismozza in particolare dove scelse di vivere anche quando doveva scendere in città per l’attività sindacale.