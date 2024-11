‘La montagna magica-il mistero di Bismantova’. Il docufilm di Dallaglio in anteprima al teatro

Si intitola "La montagna magica – Il mistero di Bismantova". il nuovo docufilm realizzato dal regista reggiano Massimo Dallaglio e scritto da Francesco Gerardi, presentato in anteprima al cinema Bismantova di Castelnovo Monti stasera (alle 20,45,già sold out), in replica domani e lunedì alle 21. Una narrazione innovativa e inedita del simbolo identitario dell’Appennino. Una rupe che da epoche ancestrali intreccia la sua presenza con l’uomo. "Per il racconto siamo partiti dal nome Bismantova, analizzando le fonti storiche insieme a Clementina Santi, fino ad arrivare a Dante e alla citazione nel Purgatorio. A inizio 2025 usciranno anche un libro e il cd della colonna sonora del docufilm".