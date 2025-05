La montagna piange la morte di Claudia Fioroni

E’ mancata all’affetto dei suoi cari Claudia Fioroni, vedova Giannella, di anni 82, ne danno il doloroso annuncio i figli Gianfranco e Sabrina, la nuora Patricia, l’amata nipote Anna Giulia, le amate nipoti Matilde e Laura, parenti ed amici. Questa sera sarà recitato il santo rosario suffragio alle ora 20,30 nella chiesa di San Prospero di Carpineti, mentre i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Si dispensa dalle visite alla salma nella camera ardente e, per volontà dei familiari, niente fiori ma eventuali offerte alla Casa protetta Don Cavalletti di Poiago (Carpineti).

Claudia Fioroni era molto conosciuta ed apprezzata in montagna per aver gestito per tanti anni il ristorante pizzeria ‘La Ruota’ di Carpineti, la sua scomparsa come ha lasciato nello sconforto anche tante persone che l’avevano soltanto conosciuta, apprezzando quel sorrido sulle labbra. Mentre la figlia Sabrina gestisce tuttora l’albergo Matilde di Carpineti. Tutta la famiglia ha sempre lavorato nel settore della ristorazione ed accoglienza nel comune di Crpineti, attività molto apprezzata anche dai turisti attratti dallo storico Castello di Carpineti e altre testimonianze medievali legate alla storia di Matilde di Canossa.

s. b.