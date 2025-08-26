"La montagna regge. Ma bisogna investire"

Investire per la crescita dei 7 comuni montani dell’Appennino Reggiano (Carpineti, Casina, Castelnovo Monti, Toano, Ventasso, Vetto, Villa Minozzo): è quanto emerge dall’analisi di Lapam Confartigianato che mette a confronto demografia, imprese ed occupazione. Lo studio afferma che in montagna lavora il 52,5% della popolazione, quota leggermente più bassa rispetto alla media provinciale del 54,7%. Risulta lievemente inferiore anche il coinvolgimento della popolazione nel mercato del lavoro: il tasso di attività, che misura il rapporto tra forza lavoro e popolazione in età lavorativa, è del 54,9% rispetto al 57,5% della provincia. Ma nel 2023 il tasso di disoccupazione in montagna si è attestato al 4,3% contro il 5% provinciale. Negli ultimi dieci anni è aumentato sia il numero di occupati che di forza lavoro nei comuni montani, a fronte di un calo della popolazione, nello stesso periodo dal 2013 al 2023, il tasso di occupazione è cresciuto di 5,7 punti. Nei comuni montani reggiani le micro e piccole imprese rappresentano il 99,6% dell’intero tessuto imprenditoriale. Nel dettaglio, il 95,6% sono micro imprese con meno di 10 addetti e il restante 4,4% sono piccole imprese con 10-49 addetti. Al 31 dicembre 2024 sono 3.308 le imprese attive operanti nei 7 comuni montani, di cui 1.124 artigiane, pari a una su tre (il 34%). Il costante calo delle imprese attive osservabile su tutta la provincia risulta più accentuato sui territori montani. Negli ultimi 12 mesi i comuni montani perdono 48 imprese, un calo dell’1,4%. "I dati confermano una realtà in movimento con segnali positivi per l’occupazione e tenuta del tessuto imprenditoriale - afferma l’associazione presieduta da Gilberto Luppi –. È il momento di investire con decisione in questi territori con un piano di rilancio che includa tre assi: incentivare l’imprenditorialità giovanile e femminile, valorizzare le specificità locali e potenziare i servizi che rendono attrattivo vivere e lavorare in montagna".

s.b.