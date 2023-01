"La montagna senza neve? Servono ricette innovative"

La neve si sta rilevando un bene prezioso e "la mancanza di neve è una tragedia per tutti".

Duilio Cangiari di Europa Verde trova insostenibili le proposte del Presidente della Regione, Bonaccini e dell’assessore Corsini, in merito al fenomeno in atto del cambiamento climatico. Non trova adeguate le soluzioni proposte affermando: "La neve è fondamentale per alimentare le falde idriche che a loro volta alimentano le sorgenti. Se non nevica e non piove come si dissetano paesi e città, piante e animali, come si alimentano le centrali idroelettriche, come si riempiono le grandi dighe? Stiamo vivendo uno degli inverni più miti da sempre e più si andrà avanti e peggio sarà, l’acqua è un bene limitato e la sua gestione deve essere intelligente e questo è un obbligo, alla luce del cambiamento climatico. I problemi urgenti da affrontare sono due: come aiutare la montagna, e non solo durante la stagione invernale; come fronteggiare la nuova crisi idrica. I cannoni high tech prospettati sia da Bonaccini che da Corsini, sono insostenibili, essendo altamente energivori e idrovori. Basti pensare che per realizzare una coltre di circa 30 cm di neve in una pista di 1 ettaro, occorrono almeno un milione di litri, cioè 1.000 metri cubi d’acqua. E va inoltre considerato che degli additivi che si utilizzano per produrre neve con temperature superiori allo 0 non si conoscono gli effetti sul lungo periodo, sia per l’uomo che per l’ambiente. Per la montagna serve un sostegno economico per gli operatori e in tempi rapidi, progetto di riconversione capace di renderla attrattiva in ogni stagione. Il Governo deve aiutare questa transizione. La pratica dello sci è in estrema difficoltà e bisogna puntare a un turismo alternativo come l’escursionismo a piedi o in Mbk, a percorsi e aree tematiche naturalistiche per le famiglie e i bambini. Bisogna riforestare lì dove si trovano gli impianti ormai inutilizzati, mantenendo quelli utilizzabili dai visitatori in tutte le stagioni. Abbiamo proposto assieme alla associazioni ambientaliste il "festival dei Camminatori. Occorre attuare un piano per la sistematica ricarica assistita delle falde, allo scopo di rimpinguarle in previsione dei prelievi estivi". s.b.