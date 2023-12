"La morìa di negozi si ferma con cedolare secca e liberalizzazione degli affitti commerciali"

"Liberalizzare gli affitti commerciali e introdurre la cedolare secca". È la ricetta di Annamaria Terenziani, presidente di Confedilizia, per sconfiggere la crescente morìa di negozi. "Un possibile modo per arginarla è l’estensione alle locazioni commerciali della normativa sui contratti a canone concordato operante dal 1998 per gli affitti residenziali – continua Terenziani – In effetti, quello dei locali vuoti è un problema molto serio, e non da oggi. In questo quadro, senza dubbio la leva fiscale è fondamentale, ma almeno altrettanto importante è garantire un quadro di regole contrattuali moderno e in grado di rispondere alle esigenze di locatori e conduttori. Nel 2023, i contratti di locazione a uso diverso dall’abitativo sono ancora disciplinati da una legge che risale a quasi mezzo secolo fa (1978). Una legge nata in un contesto storico, economico e sociale molto distante da quello attuale".

Infine Terenziani spiega che "occorre favorire l’incontro fra domanda e offerta di immobili in locazione. E questo può avvenire, da un lato, estendendo a tutti i contratti la derogabilità della legge in vigore e, dall’altro, riducendo e semplificando la tassazione sui relativi redditi. Come? Attuando la cedolare secca in atto dal 2011 per le locazioni residenziali".