La morsa del maltempo. Danni e allagamenti. La zona ceramiche in balia dei temporali

Problemi e danni nel comprensorio ceramico reggiano per il maltempo che ieri pomeriggio ha colpito anche la nostra provincia. Criticità importanti sono state soprattutto segnalate nel comune di Casalgrande con forze dell’ordine, operatori, tecnici e volontari sul campo, coordinati dal sindaco Giuseppe Daviddi che, assieme agli assessori, hanno monitorato le situazioni emerse dopo le intense precipitazioni con ben 70 millimetri di pioggia.

A Villalunga, all’asilo nido ’I Colori’, ha ceduto la controsoffittatura a causa del quantitativo d’acqua caduta in pochissimi minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e poi anche il sindaco per sincerarsi dei danni e soprattutto che nessuna persona fosse stata coinvolta dal cedimento. Sempre a Casalgrande, in via Statale ha ceduto una parte della rete fognaria scaricandosi direttamente sulla strada creando allagamenti, mentre è stato riaperto il sottopasso di via Berlinguer, inizialmente allagato. In via Ambrosoli allagamenti nei pressi della Ceramica Refin a Salvaterra; in via Rio Rocca si sono allagati i garage di due abitazioni, mentre a Veggia è esondato il canale ‘di Reggio’ arrivando a toccare il centro della frazione.

Momenti di grande apprensione pure nel territorio scandianese. L’ingresso dell’ospedale Magati che dà su via Vallisneri è stato precauzionalmente chiuso a causa del forte temporale che ha allagato il corridoio laterale. Posizionati dei sacchi di sabbia. Sul posto è arrivato anche il primo cittadino Matteo Nasciuti e sono intervenuti i volontari della Protezione civile. Un tetto di un’azienda si è invece scoperchiato in via dell’Industria a Scandiano.

Un grosso albero è caduto su via monsignor Tondelli a Broletto di Albinea: sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati dalla polizia locale. Disagi anche a Rubiera: la strada provinciale per San Faustino è stata interrotta per la presenza di un cavo Enel con un albero caduto sulla sp50.

Il sindaco di Castellarano Giorgio Zanni ieri pomeriggio ha monitorato con attenzione il suo comune per alcune problematiche segnalate: in particolare alcuni garage si sono allagati nella zona di Tressano-Ca’ de Fii. I controlli, nelle zone danneggiate, proseguiranno nella giornata di oggi.

Matteo Barca