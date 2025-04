La morte di Franceschini. Paroli e gli inizi delle Br: "Era una personalità forte. Capace di incentivarmi"

"Io operaio, lui studente. Aveva una personalità forte e teneva rapporti con i movimenti di ribellione delle fabbriche. Mi ha incentivato".

Alla notizia della morte di Alberto Franceschini, tra i fondatori delle Brigate Rosse, la mente di Loris Tonino Paroli corre tra le stanze de ’l’appartamento’. Lì, nel microcosmo del centro storico reggiano, nel 1969 avvennero le prime riunioni del movimento destinato a segnare pagine indelebili della storia di questo Paese.

Il decesso di Franceschini, 78 anni, è avvenuto l’11 aprile scorso ma è stato reso noto solo ieri. Nato il 25 ottobre 1947, assieme a Renato Curcio e Mara Cagol nel 1970 diede vita alle Brigate Rosse. I tre capostipiti dei giovani ’dell’appartamento’, di cui faceva parte anche Paroli.

Franceschini nacque a Reggio da una famiglia di tradizione comunista, un’origine, per sua stessa ammissione che ha facilito la sua militanza. Ha sempre sostenuto che il suo percorso nelle Br era un seguito della lotta partigiana, una sorta di filo rosso. Militò da ragazzo nella Figc. Con Cagol compì la prima azione di guerriglia il 17 settembre in via Moretto da Brescia, a Milano, incendiando l’autorimessa di Giuseppe Leoni, direttore del personale della Sit Siemens. Negli anni ha subito diverse condanne, tra le quali quella per concorso anomalo nell’omicidio di due esponenti del Msi a Padova, il 17 giugno 1974. Partecipò al sequestro a Genova del giudice Mario Sossi. Era libero dal 1992. Ha lavorato a lungo per Arci Roma e anche a Milano, dove serviva ai tavoli. Nell’anniversario della morte di Navalny venne identificato dalla Digos tra i partecipanti alla commemorazione. A partire dalla metà degli anni Settanta, fu uno dei primi a dissociarsi dal carcere dalle Brigate Rosse delle quali svelò alcuni retroscena nei suoi libri.

"Di Franceschini? Ho un ricordo positivo, io lavoravo già in fabbrica e lui era studente – ricorda Paroli –. Ci siamo socializzati nel 1968 e poi siamo finiti tutti e due dentro le Brigate Rosse. Lui mi ha incentivato. Era una personalità forte, faceva l’università aveva rapporti con i movimenti di ribellione delle fabbriche. Io ero un operaio... Poi dopo la ribellione del ’68 abbiamo fatto scelte particolari. Era da un po’ di tempo che non lo vedevo, dal 2007, quando girammo il documentario il ‘Sol dell’Avvenire’. Lì ci siamo rivisti". Mentre osserva passare alla tv la notizia della morte di Franceschini, sussurra: "La nostra storia? Non è riproponibile, siamo stati sconfitti. E la storia la fanno i poteri di forza".

b. s.