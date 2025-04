La morte di Franceschini. Si dissociò delle Br nell’83. L’elogio di Gasparri:: "Contribuì alla verità"

Una macchia nera indelebile per Reggio Emilia e la sua Storia: essere stata la culla del terrorismo assassino di ispirazione comunista delle Brigate Rosse. Nel nucleo storico dei suoi fondatori erano numerosi i reggiani; sulle nostre colline, presso l’albergo ’Da Gianni’ di Costaferrata di Pecorile, fu deciso il passaggio alla lotta armata.

E fu il gruppo de "L’appartamento" (un paio di stanze prese in affitto in centro dove si vagheggiavano utopie rivoluzionarie) depurato da chi, dopo molte riflessioni, decise di restare nell’agone della legalità e non aderì alle Br, a pianificare e porre in atto le prime azioni e la successiva escalation sanguinaria.

Alberto Franceschini, scomparso l’11 aprile a 78 anni, fu tra gli artefici principali della decisione di imbracciare le armi e attaccare lo Stato per provare a dare compimento a quella "rivoluzione mancata" che, secondo alcuni protagonisti della Resistenza (non a caso furono alcuni ex partigiani reggiani a donare il proprio arsenale alle prime bande Br) era fallita all’indomani della seconda guerra mondiale.

Franceschini assorbì quell’humus rimasto sottotraccia nella nostra città fin da studente al liceo scientifico (fu un suo compagno di scuola, tramite il padre, a mettere a disposizione di chi poi darà corpo alle Br, il citato appartamento) provando a incanalarlo dapprima nella Fgci, rafforzando la sua ideologia quale responsabile della commissione fabbriche del vivaio del Pci, per poi uscire dal Partitone a fine anni ’60; appena dopo il ’68 e i celebri "autunni caldi".

Fatale, per lui e per il Paese, l’incontro con Renato Curcio. Note le sue azioni criminali e le condanne processuali; nonché il fatto di essere stato una sorta di mentore per il reclutamento, e la formazione, di altri terroristi rossi made in Reggio, quali Tonino Paroli, Lauro Azzolini, Prospero Gallinari, Roberto Ognibene, Attilio Casaletti, Fabrizio Pelli.

A differenza di altri protagonisti degli anni di piombo e del "Partito Armato", Franceschini, dopo la dissociazione sottoscritta a mezzo lettera dal carcere di Rebibbia nel 1987 e la scarcerazione definitiva datata 1992, ha scelto la strada del basso profilo. Affidando a una sorta di autobiografia, Mara, Renato ed io, uscita nel 1988 (dove Renato era Curcio, capo storico delle Br tuttora vivente e "irriducibile", e Mara, la Cagol, moglie di Curcio e anch’essa terrorista combattente) e a qualche sporadica dichiarazione ("la nostra lotta era sì sbagliata ma aveva un senso sotto il profilo politico", per esempio) la resa dei conti pubblica del suo percorso eversivo. Il legame con Reggio Emilia più storico che umano a dire il vero, dato che in più occasioni ebbe a ricordare che "Reggio non l’ho mai amata molto", resta comunque. Tanto è vero che nel 2007, proprio nella nostra città, partecipa alla realizzazione del docufilm ’Il sol dell’avvenire’, di Maurizio Pannone, assieme a diversi vecchi compagni d’arme. Location: i luoghi in cui le Br trovarono la loro origine. Compreso quel ristorante dove, quasi 50 anni prima, tutto ebbe inizio. E che in seguito diventerà occasione di ulteriori rimpatriate, compresa quella del 2016, che divenne nota suscitando non poche polemiche. Pur mancando stabilmente dalla nostra città sin dal momento del suo ingresso in clandestinità, Franceschini vi è tornato sporadicamente, finché erano viventi i suoi genitori. Negli anni prima del decesso, come molti altri ex terroristi, lavorò nel settore cooperativo, come direttore di una onlus di servizi sociali. "Al brigatista rosso Alberto Franceschini dobbiamo un contributo di verità. Efferato criminale e responsabile non solo della fondazione, ma anche dei primi crimini dei terroristi comunisti, scrisse un libro intitolato ‘Mara, Renato e io’. Le prime armi gli furono consegnate da vecchi partigiani sulle colline di Reggio Emilia", ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

Mentre l’ex Br Francesco Piccioni taglia corto: "Non ne conservo un buon ricordo né da brigatista né dopo. Franceschini ha contribuito a spaccare le Brigate Rosse dal carcere. È stato un dissociato, un collaboratore degli inquirenti, ha contribuito ad arricchire di false notizie i costruttori di misteri buttando fango su tutti".