La morte di Ovi commuove Carpineti: "Eri talentuoso"

In lutto la comunità di Carpineti per la scomparsa di Secondo Ovi, morto all’età di 73 anni. Lascia la moglie Enrica (già dipendente comunale), la figlia Laura con il genero Davide, i nipoti Gabriele e Nicolò, il fratello Giuliano, cognato e cogmate, le nipoti, parenti e tanti amici. I funerali avranno luogo domani mattina con partenza alle 9,30 dalla camera ardente dell’0spedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per la chiesa di Carpineti dove alle 10 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione funebre il feretro sarà accompagnato al cimitero di San Prospero per la tumulazione. Questa sera alle 20 presso la chiesa di Carpineti verrà recitato un rosario di suffragio per il defunto. Con il fratello maggiore Giuliano ha condotto per tanti anni l’impresa di impiantistica industriale e civili di sistemi elettrici. Nell’ultimo periodo, con l’andata in pensione del fratello Giuliano, l’azienda di famiglia è stata chiusa per cui Secondo ha proseguito a lvorare fino al raggiungimento anche lui della pensione, occupandosi dell’installazione di impianti sofisticati di allarme presso le abitazioni. La moglie Enrica Costi è stata per decenni la ragioniera del comune di Carpineti lavorando con impegno e competenza. Una volta raggiunta la pensione, ha pensato di continuare a rendersi utile alla comunità di Carpineti: nel 2014 è stata eletta nel consiglio comunale, entrando anche in giunta come assessora ai servizi sociali. A seguito della malattia del marito, meno di un anno fa, Enrica si è dimessa da assessora assumendo la carica di consigliera con delega all’Asp Don Cavalletti. Il sindaco Tiziano Borghi esprime a nome proprio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità carpinetana, profondo cordoglio alla moglie Enrica, alla figlia Laura e a tutta la famiglia. "Ciao Secondo, fai buon viaggio, sei stato veramente una bella persona, talentuoso, virtuoso e buono con tutti".

Settimo Baisi