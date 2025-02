La morte in Algeria di Bonucchi. Nuovo appello a Roma: "Da quattro anni non ho risposte"

Un appello al Governo, l’ennesimo per far luce sulla morte di Alex Bonucchi (foto), il 25enne di Nonantola, allenatore del Rolo, morto folgorato nella piscina di un hotel in Algeria a gennaio del 2021 durante un viaggio di lavoro. E’ quello partito ieri pomeriggio dalla sala stampa della Camera dei Deputati da parte della famiglia del giovane insieme all’onorevole M5s Stefania Ascari, che già ha presentato sul caso una interrogazione al Ministro Tajani.

Presenti ieri anche Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, il criminologo e consulente della famiglia, Michel Emi Maritato e l’avvocato Carlotta Toschi.

Dalla Camera è partita forte e chiara la richiesta al Governo italiano di ottenere un sostegno per far sì che l’Algeria collabori e fornisca risposte certe sulla morte del ragazzo.

Per la morte di Alex, ad oggi, non è stato individuato alcun colpevole (Il legale rappresentante dell’hotel è stato assolto).

In aula è stato ribadito come due autopsie, una italiana ed una algerina, abbiano confermato la morte per folgorazione del giovane ma anche come, nella vicenda, vi siano diversi punti oscuri e verità taciute.

L’onorevole Ascari ha ribadito che la famiglia ha diritto ad ottenere risposte, riepilogando quanto detto nei giorni scorsi dal consulente di parte; ovvero che la morte per folgorazione potrebbe essere stata anche simulata per coprire un pestaggio.

"Mettetevi nei miei panni solo dieci minuti. Vi chiamano nel bel mezzo della notte per dirvi che vostro figlio è morto, folgorato in piscina in Algeria. Vi restituiscono la salma senza il cuore, senza un polmone. Non vorreste la verità? Sono 4 anni che attendo risposte – ha dichiarato dall’aula la mamma del giovane, Barbara degli Esposti –. La salma di mio figlio aveva alcuni ematomi sul volto, come se li è fatti? Che fine hanno fatto i suoi organi? Come può l’Algeria trattenerli senza alcuna autorizzazione? Lo Stato mi ha lasciata da sola". "Ci sono tanti lati oscuri nella vicenda, come la presenza di un russo, quel giorno, che avrebbe discusso ipoteticamente con Alex: perché questo aspetto non è stato chiarito? Alex ha visto qualcosa che non doveva vedere?" ha interrogato invece Maritato.

v.r.