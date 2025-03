’La morte, ovvero il pranzo della domenica’ all’Herberia

· Stasera alle 20 al teatro Herberia di Rubiera va in scena ’La morte, ovvero il pranzo della domenica’ della Compagnia Diaghilev-Dammacco/Balivo con Serena Balivo con musiche di Marcello Gori e regia di Mariano Dammacco.

· Oggi alle 17,30 all’aula magna dell’università, in viale Allegri a Reggio, prosegue il corso di geopolitica promosso dalla Luc con ospite Lorenzo Trombetta che parla di ’Negoziazione e potere in Medio Oriente. Dinamiche di lungo periodo per comprendere le crisi attuali’. La lezione prevede un excursus storico e geografico tra le dimensioni multiscalari locali, regionali e internazionali dell’area stretta tra il Mediterraneo e l’Oceano indiano.

· Al cinema Rosebud, in città, stasera alle 21 il film ’Il Conformista’, girato nel 1970 da Bernardo Bertolucci.

· Mentre alle 20,45 al salone parrocchiale di via Ghiarda a Rivalta la presentazione del libro ’Gente di collina’ di Luciano Rondanini, con intervento dell’autore.

· A Scandiano prosegue la fiera di San Giuseppe con la mostra agricola, commerciale, industriale, artigianale (oggi dalle 9 alle 13), luna park ed esposizioni varie.

