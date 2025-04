La mostra per l’ambiente fa il pieno di visitatori

’Immersiva’ può sembrare un termine inflazionato, parlando di mostre, ma è in fondo il più adatto a descrivere l’esposizione di Bosco Ospizio - Collettivo Spontanee nello studio del tatuatore Marco Sergiampietri, in via dei Due Gobbi 1/B. La mostra, che fa parte del circuito Off di Fotografia Europea 2025 e nel weekend inaugurale ha fatto il pieno di visitatori, permette per l’appunto di immergersi in un bosco. Non uno qualunque, ovviamente, ma quello destinato a sparire a Ospizio con la costruzione di un nuovo supermercato Conad e di un edificio che accoglierà servizi pubblici.

Tutto, dagli effetti sonori alle foto sospese in verticale, dà la sensazione di camminare dentro una foresta. La parte centrale dell’esposizione, organizzata su un lungo tavolo di legno, si concentra sulla battaglia che gli ambientalisti hanno portato avanti finora. Una cronistoria divisa in capitoli, in cui le foto raccontano ogni passo della lotta per la difesa del bosco. Le prime proteste, le raccolte firme, il consiglio comunale aperto, fino al presidio durante l’inizio dei lavori al bosco, che ha portato a nove querele nei confronti di altrettanti attivisti. I visitatori possono lasciare un piccolo contributo, se vogliono, e prendere una foto come ricordo.

Vale la pena dare anche solo un’occhiata, per poter godere di un fugace angolo di quiete verde nel solito, caotico spazio urbano. Vale la pena, soprattutto, cogliere l’attimo prima che quel verde non ci sia più.

g.ben.