La mostra si chiude con ’Un tocco di classe’

"Una manifestazione percussiva di parole". Così Massimo Zamboni ha definito lo spettacolo che ha preparato per l’evento di chiusura della mostra ’Un tocco di classe. L’occupazione delle Officine Reggiane 1950-1951’, in programma sabato alle 16. A quell’ora i cancelli del capannone 18 si apriranno e il pubblico sarà scortato verso il palco dal gruppo ’I tamburi del Crostolo’ per dare l’idea di un corteo. I tamburi guideranno anche l’evento principale, 45 minuti di letture di testi degli ultimi 70 anni: "Simone Beneventi, Simone Filippi e Gabriele Genta scandiranno il tempo dei testi, per provare grazie alle percussioni a resuscitare la presenza e i canti degli operai", ha spiegato Zamboni. Ma non è finita qui: "Chi verrà è invitato a portare da casa percussioni di ogni tipo per partecipare e ricreare il clima di quei giorni". L’artista è motivato: "71 anni fa erano venuti geni del calibro di Levi e Calvino, Hikmet aveva mandato una lettera di sostegno. Purtroppo si è spezzato il filo tra la cultura e il lavoro, è raro che gli intellettuali parlino con questo mondo".

Cristian Sesena (segretario provinciale della Cgil) ha parlato a nome del sindacato che ha organizzato la mostra: "Quest’occupazione è uno dei momenti più importanti nella storia recente del nostro Paese e la mostra continuerà a vivere, qui e in altri progetti che proporremo a partire da sabato". E la suggestione sarà: un "museo diffuso" per legare la vocazione al futuro del parco dell’innovazione alle radici storiche del luogo in cui ha sede, cioè, le ex Reggiane.

Luca Torri, ad di Stu Reggiane, vede nella struttura un forte legame con Reggio: "Questo è un luogo vitale per la città, che ci si è sempre identificata, tra successi e fallimenti, gloria e guerre. Le porte delle ex-Officine saranno sempre aperte per i reggiani e la Cgil: qui si guarda al futuro ma non vogliamo dimenticare i lavoratori che ci sono passati e le loro storie".

Lorenzo Immovilli, direttore dello Spazio Gerra, ha definito ’Un tocco di classe’ "un successo, stimiamo di aver avuto più di 20mila visitatori con un forte impatto anche nelle scuole. È stato bello vedere i reggiani prendersi il loro tempo per passeggiare nei capannoni e godersi la mostra, anche i contenuti digitali hanno ricevuto migliaia di visite".

Dopo il concerto sabato pomeriggio ci sarà l’incontro ’Trasformazione urbana, lavoro, innovazione: le Officine reggiane tra memoria e futuro’. Parteciperanno oltre a Torri e Sesena il sindaco Luca Vecchi e l’architetto curatore della riqualificazione Luca Molinari. In forse la presenza del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Introdurrà Stefania Carretti dello Spazio Gerra e modererà la vice-caposervizio del Carlino Benedetta Salsi.

Tommaso Vezzani