La mostra sul R60 chiude "ma sia una traccia storica"

L’utopia, ancora possibile, di un futuro migliore. Le ragioni ritmiche di un raduno; l’occupazione delle Reggiane, la più lunga mobilitazione operaia della storia d’Italia, fino ad arrivare alle lotte per un pianeta migliore: di conflitto in conflitto. Così Massimo Zamboni, Simone Beneventi, Gabriele Genta e I Tamburi del Crostolo, sabato pomeriggio hanno omaggiato la chiusura della mostra ‘Un tocco di classe’, allestita dalla Cgil nel capannone 18 delle ex Reggiane.

Una performance potente, ad altissimo impatto emotivo, tra musica e parole; mentre gli spettatori erano ancora immersi in quegli scatti: un percorso visivo attraverso cento immagini straordinarie e preziose, che raccontano quell’anno (dall’ottobre 1950 all’ottobre 1951) in cui migliaia di lavoratori presero in mano la fabbrica ideando e realizzando il trattore R60, volendo così dimostrare che la riconversione dall’industria bellica a quella dell’agricoltura era possibile.

La battaglia sindacale fu persa, è storia. Ma non quella sociale: la solidarietà alimentare, la scesa in campo degli intellettuali "sono patrimonio della cultura e del nostro tessuto valoriale". Su questo assunto Cristian Sesena, segretario della Cgil Reggio Emilia, ha aperto il dibattito che ha seguito l’evento, nella sala conferenze del Tecnopolo, incentrato su ‘Trasformazione urbana, lavoro e innovazione: le Officine Reggiane fra memoria e futuro’. E così, la suggestione ha preso forma: "Far diventare questa mostra (che chiuderà domani) un museo diffuso permanente, proprio lì dove quei fatti sono avvenuti; perché la rigenerazione dell’area possa tenere traccia della sua storia". Luca Torri, ad Stu Reggiane, ha illustrato ciò che sta avvenendo tra i capannoni 17 e la nuova ‘rambla’ che nascerà, con l’insediamento di nuove imprese. "Il nostro è un tecnopolo in salsa reggiana, perché qui con investimenti pubblici e privati, il cambiamento sta avvenendo per autogenerazione". Al confronto - moderato da Benedetta Salsi, vicecaposervizio del Resto del Carlino - era presente anche l’assessore Lanfranco de Franco, che ha ricordato come "gli anni bui di questa area e lo sgombero delle persone che la abitavano siano stati gestiti con umanità", soffermandosi poi sulle sfide abitative che porterà il nuovo polo di Unimore. Infine Luca Molinari, architetto, critico e curatore, è intervenuto sul valore dell’opera di recupero: "Edifici che hanno fatto la storia del Novecento e della modernità e che ora sono stati nuovamente riempiti di vita. Solo a Reggio Emilia accadono queste cose".