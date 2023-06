La mozione dei cittadini "No alla crescita della Ztl"

Le vetrine della zona sono tappezzate di volantini. "Vieni a firmare la mozione popolare per la revisione del progetto Ztl in via Emilia Santo Stefano e corso Garibaldi", si legge. L’appuntamento è per martedì, dalle 8 alle 19, in piazza Ugolini, chiostro della chiesa di Santo Stefano. Necessaria la carta d’identità. "Per autenticare le firme, saranno presenti pubblici ufficiali. Si ringraziano per la preziosa disponibilità l’avv. Bassi, nonché i notai Baia, Caranci, Carbonara e Rubertelli", scrivono i promotori dell’iniziativa.

I cittadini e i commercianti che chiedono di mantenere libera la circolazione veicolare a Santo Stefano e in corso Garibaldi – da qualche settimana la Ztl inizia all’altezza di via Porta Brennone, sulla quale viene scaricato il traffico – rilanciano. Alla petizione sostenuta in primo luogo dai commercianti (già duemila gli autografi raccolti) si aggiunge una nuova raccolta firme destinata a diventare mozione d’iniziativa popolare. Insomma, i cittadini potranno presentarla con tutti i crismi dell’ufficialità al Consiglio comunale per argomentare il proprio dissenso.

"Gli studenti che frequentano le materne ed elementari devono essere accompagnati a scuola dai genitori; i luoghi di culto sono frequentati da persone anziane e con difficoltà motorie", si ricorda nel documento. "Il parcheggio dell’ex caserma Zucchi e i parcheggi sui controviali, di accesso non agevole, rappresentano un’alternativa non adeguata per questi genitori che, per impegni lavorativi, hanno pochi minuti a disposizione per accompagnare i figli a scuola".

Altra obiezione: "Nelle ore d’ingresso e uscita dai poli scolastici aumenterebbe la congestione del traffico nelle zone limitrofe al varco, nei controviali e nel parcheggio della Zucchi".

Nel testo della mozione si ricorda che "giustamente i poli scolastici di viale Monte Grappa e via Monte San Michele sono esclusi dalla perimetrazione dell’ecoesagono". "Siamo assolutamente a questo, progetto d’estensione della Ztl. le scuole devono restare raggiungibili", aggiunge dalla ’Figlie del Gesù’ Francesca Salami, avvocato, nel ruolo di genitore. Idem Valentina Berti (San Vincenzo), che abita nei pressi di piazza del Cristo: "L’accessibilità era uno dei motivi per cui sono venuta a vivere qui. Significa che finora i figli adolescenti sono stati riaccompagnati a casa in sicurezza anche di notte. Con questo progetto non sarà più possibile".

a.fio.