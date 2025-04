La mozione: "Troppi vetri rotti sulle auto. Serve un fondo comunale per i risarcimenti"

"Gli episodi di vandalismo che colpiscono i veicoli in sosta su spazi pubblici sono una realtà che genera disagio e costi economici per i cittadini reggiani, segnale di una sicurezza urbana trascurata dall’amministrazione. Serve un impegno concreto per prevenire questi atti, non solo per ripararne i danni. Per questo chiediamo al Comune un fondo per rimborsare i cittadini". Lo dichiara Alessandro Aragona, consigliere regionale e consigliere comunale a Reggio per Fratelli d’Italia, presentando una mozione consiliare che chiede l’istituzione di un fondo comunale destinato al rimborso parziale dei danni ai vetri dei veicoli causati da atti vandalici. "Con questa mozione – spiega Aragona – proponiamo un fondo comunale, sul modello virtuoso di Bologna, che rimborsi fino al 70% delle spese sostenute per i vetri danneggiati, con un massimo di 250 euro per richiedente. Vogliamo offrire un supporto tangibile ai residenti, alleviando l’impatto economico di questi atti e promuovendo inoltre la denuncia alle autorità competenti". La mozione impegna la locale amministrazione comunale a istituire un fondo comunale per il 2025, con procedure semplificate per la richiesta del contributo tramite Spid o Cie, sul modello bolognese, accompagnato da una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini e una relazione entro marzo 2026 per valutare l’efficacia della misura. Fratelli d’Italia chiede inoltre "più investimenti in videosorveglianza, controlli e prevenzione".