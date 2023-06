La musica invade Piazza Vittoria Sul palco anche il prof Murubutu

Tre giorni di musica - da stasera a domenica, a partire dalle 18 e fino alle 23,30 - e 18 fra band e artisti solisti reggiani: è Piazza Vittoria Live, la kermesse che rientra nella programmazione di ‘Insieme batte forte il cuore della città’, gli eventi estivi nel centro storico di Reggio Emilia.

Ha avuto grande successo e risposta la Chiamata fatta ai gruppi e ai solisti dal Comune: 44 le candidature arrivate, alto il livello qualitativo, tanto che l’Amministrazione ha scelto di raddoppiare l’evento: il secondo appuntamento è fissato per il primo e il 2 luglio, stavolta in piazza Prampolini.

Stasera poi, a partire dalle 21.30, c’è un ospite speciale in piazza della Vittoria: Murubutu, uno dei maggiori esponenti dello storytelling rap in Italia, che si esibirà in occasione delle celebrazioni della Giornata mondiale del Rifugiato. Sul palco con l’artista ci saranno anche la voce soul di Dia, la tromba jazz di Gabriele Polimeni e gli scratch di dj Dima Arena.

Murubutu, pseudonimo di Alessio Mariani, è fondatore e voce del collettivo reggiano La Kattiveria. La sua musica, definita ‘rap di ispirazione letteraria’ o ‘letteraturap’, distingue Murubutu nel panorama italiano di questo genere, poiché unisce l’hip hop con la letteratura, la storia e la filosofia (Murubutu è anche docente di storia e filosofia al liceo Matilde di Canossa). Tra il 2006 e il 2023 ha pubblicato 13 album come solista o in gruppo e pubblicato un paio di libri.

Propone un rap che veicola messaggi prossimi alla canzone d’autore, svincolandolo da quel luogo comune che lo identifica come genere per soli adolescenti.

Mentre domenica 18 giugno, ospite di Piazza Vittoria Live è il musicista Marco J Mammi. Alle 21.30, il cantautore di Salvaterra e la sua band porteranno sul palco un grande inno alla reggianità in una nuova tappa del tour ‘Andom Andom 2023’. La band di Marco J Mammi vede l’aggiunta di una sezione fiati e di una corista, nonché lo sviluppo di nuovo materiale video a integrare lo show.

La tre giorni musicale vedrà la presenza di alcuni food truck per il ristoro dei presenti e una selezione di bancarelle di dischi, vinili, handmade e vintage tra cui curiosare. Info: eventi.comune.re.it

Stella Bonfrisco