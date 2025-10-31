La natura narrata dai maestri del passato

Al Teatro San Prospero di Reggio, nella cornice della Campagna Fai per il clima, Francesco Lenzini (foto) torna in scena – domani sera, ore 20,30 – con un nuovo spettacolo per celebrare i 35 anni delle Delegazione Fai di Reggio (nel Cinquantesimo del Fondo per l’ambiente italiano), con dieci coinvolgenti narrazioni.

Attraverso immagini, parole e musica, lo spettacolo è un invito a riflettere sulla responsabilità dell’uomo nella salvaguardia del pianeta, trasformando la bellezza dell’arte in un potente strumento di consapevolezza ambientale.

Da Giotto a Van Gogh, da Giorgione a Matisse passando per Leonardo, Turner e altri ancora, la performance di Lenzini, accompagnata dalla musica di Edoardo Ponzi e Giorgio Genta, esplora il profondo legame che lega l’umanità all’ambiente attraverso dieci visioni di grandi maestri.

La campagna Fai per il clima, promossa dal Fondo Ambiente Italiano, nasce per sensibilizzare i cittadini sull’urgenza del cambiamento climatico e per diffondere una nuova cultura della sostenibilità. Il Fai, impegnato a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività e a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, propone in tutta Italia iniziative che uniscono conoscenza, emozione e responsabilità. Ogni evento Fai per il clima diventa un appello a riconoscere che proteggere il patrimonio artistico e paesaggistico significa prendersi cura del nostro futuro.

Introduce l’evento teatrale Costanza Pratesi, responsabile dell’Ufficio Ambiente, Paesaggio e Patrimonio del Fai, figura di riferimento nell’ambito della tutela del paesaggio e del patrimonio, specializzata in progetti di ricerca e divulgazione su paesaggio, uso del suolo, patrimonio culturale e ambientale e impegnata su iniziative che uniscono valorizzazione dei luoghi, educazione ambientale e sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. Il suo lavoro si concentra sulla connessione tra arte, paesaggio e responsabilità climatica, promuovendo una cultura della sostenibilità accessibile al maggior numero di persone possibile.

L’evento al teatro San Prospero è realizzato grazie all’auuto di numerosi sponsor. Parte del ricavato contribuirà a sostenere le attività del Fondo Ambiente Italiano per la tutela, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio d’arte, natura e bellezza del nostro Paese.