ReggioEmilia
CronacaLa natura narrata dai maestri del passato
31 ott 2025
MARIAGIUSEPPINA BO
Cronaca
La natura narrata dai maestri del passato

Al Teatro San Prospero di Reggio, nella cornice della Campagna Fai per il clima, Francesco Lenzini (foto) torna in scena – domani sera, ore 20,30 – con un nuovo spettacolo per celebrare i 35 anni delle Delegazione Fai di Reggio (nel Cinquantesimo del Fondo per l’ambiente italiano), con dieci coinvolgenti narrazioni.

Attraverso immagini, parole e musica, lo spettacolo è un invito a riflettere sulla responsabilità dell’uomo nella salvaguardia del pianeta, trasformando la bellezza dell’arte in un potente strumento di consapevolezza ambientale.

Da Giotto a Van Gogh, da Giorgione a Matisse passando per Leonardo, Turner e altri ancora, la performance di Lenzini, accompagnata dalla musica di Edoardo Ponzi e Giorgio Genta, esplora il profondo legame che lega l’umanità all’ambiente attraverso dieci visioni di grandi maestri.

La campagna Fai per il clima, promossa dal Fondo Ambiente Italiano, nasce per sensibilizzare i cittadini sull’urgenza del cambiamento climatico e per diffondere una nuova cultura della sostenibilità. Il Fai, impegnato a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività e a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, propone in tutta Italia iniziative che uniscono conoscenza, emozione e responsabilità. Ogni evento Fai per il clima diventa un appello a riconoscere che proteggere il patrimonio artistico e paesaggistico significa prendersi cura del nostro futuro.

Introduce l’evento teatrale Costanza Pratesi, responsabile dell’Ufficio Ambiente, Paesaggio e Patrimonio del Fai, figura di riferimento nell’ambito della tutela del paesaggio e del patrimonio, specializzata in progetti di ricerca e divulgazione su paesaggio, uso del suolo, patrimonio culturale e ambientale e impegnata su iniziative che uniscono valorizzazione dei luoghi, educazione ambientale e sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. Il suo lavoro si concentra sulla connessione tra arte, paesaggio e responsabilità climatica, promuovendo una cultura della sostenibilità accessibile al maggior numero di persone possibile.

L’evento al teatro San Prospero è realizzato grazie all’auuto di numerosi sponsor. Parte del ricavato contribuirà a sostenere le attività del Fondo Ambiente Italiano per la tutela, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio d’arte, natura e bellezza del nostro Paese.

