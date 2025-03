La nazionale di calcio sordi in ritiro sul nostro appennino

Un nuovo ritiro sportivo ad animare Castelnovo e l’Appennino: da venerdì prossimo saranno ospiti sul territorio atleti e tecnici della Nazionale di calcio sordi, nell’ambito delle attività legate a Castelnovo in quanto Centro tecnico nazionale della Federazione sport sordi Italia (Fssi). Si tratta di un ritiro particolarmente rilevante per la nazionale, che essendo arrivata quarta agli Europei disputati in Turchia, si prepara per le Deaflympics di Tokyo 2025, le Olimpiadi dei sordi che si svolgeranno appunto in Giappone la prossima estate.

Il programma prevede venerdì 14 marzo l’arrivo dei giocatori e dello staff, che soggiorneranno all’Albergo London ed anche alcune visite audiometriche presso il servizio di audiologia al Sant’Anna. Poi proseguirà la prima sessione di allenamento al Centro Coni. Alle ore 19 invece gli azzurri saranno coinvolti in un momento di scambio con i condomini del Grattacielo La Maestà, che in questi giorni sta suscitando grande attenzione essendo illuminato di rosa negli orari serali in occasione del Giro d’Italia 2025, che farà tappa a Castelnovo Monti. Qui la nazionale di calcio parteciperà a un aperitivo presso il Caffè dei Ritti, storico locale al piano terra.

Sabato il programma del ritiro prevede una nuova sessione di allenamento mattutina, poi alle 17 amichevole al Centro Coni fra la Nazionale Calcio Sordi e la Virtus Correggio, seguirà una cena tra le due squadre. Domenica, dalle 10 alle 12, ultimo allenamento al Centro Coni, poi i saluti.

s. b.