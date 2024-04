La Nazionale sordi sfida la Virtus Correggio in vista degli Europei in Turchia Ultimo test match per la Nazionale Italiana Calcio Sordi contro la Virtus Calcio Correggio, in vista dell’European Deaf Football Championship. L’incontro si svolge al Centro Coni di Castelnovo Monti, con accesso libero alle tribune e trasmissione in live streaming sui canali Facebook.