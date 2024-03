La neo emergenza-urgenza dà i frutti: "Cau, casi tutti risolti in tempi rapidi"

"Assistenza risolutiva nella quasi totalità dei casi e tempi di intervento più rapidi". L’azienda sanitaria locale reggiana tira le somme dopo i primi mesi dall’approvazione del nuovo sistema dell’emergenza urgenzaprovinciale e dell’apertura dei cosiddetti Cau (centro assistenza urgenza). Giovedì mattina l’Ausl ha fatto il punto in un’audizione alla Ctss (conferenza territoriale sociale e sanitaria) presieduta dal presidente della Provincia, Giorgio Zanni, snocciolando i dati.

Dal report emerge un "apprezzamento da parte dei cittadini – fa sapere l’Ausl tramite una nota –

e tempi di intervento più rapidi della media regionale da parte dei mezzi di soccorso avanzato.

Tempi di intervento dei mezzi di soccorso avanzati (automedica e autoinfermieristica) più rapidi, appena 13 minuti, ben al di sotto dei 18 richiesti dal nuovo sistema di garanzia per l’arrivo sul posto dei mezzi sui codici di gravità maggiori". Così come "sono in netto miglioramento anche i tempi di risposta per le cinque patologie gravi arresto cardiaco, infarto, insufficienza respiratoria, politrauma, ictus), con ben due distretti – Correggio e Montecchio – che raggiungono, a differenza di gran parte dell’Emilia-Romagna, lo standard di qualità del 90%".

E poi l’esordio dei Cau attivi da dicembre a Reggio (h24) e Correggio (h12, presto h16), che in tre mesi hanno garantito 10.789 prestazioni (8.329 delle quali in città), risolutive nel 91% dei casi (l’86% a Correggio). Di questi sono stati 438 (5%) i pazienti da Reggio inviato al pronto soccorso e 221 (9%) da Correggio. I Cau hanno permesso di ridurre del 3,3% gli accessi alle sedi, con una diminuzione di codici verdi e bianchi (quelli meno gravi) dal 65,5% del 2022 al 54,5% del 2024 "a conferma – spiega l’Ausl – della preparazione dei professionisti assegnati a queste strutture, la cui attività risulta apprezzata dal 93.7% dei cittadini che vi hanno fatto ricorso, secondo un questionario di recente diffuso". Mentre nel capoluogo sono stati 337 le prescrizioni alle visite specialistiche, a Correggio 118 con percentuali che oscillano rispettivamente tra il 4 e il 5% sul totale degli accessi.

Dal punto di vista della dotazione di mezzi "il quadro è ugualmente positivo: se la normativa prevede un mezzo di soccorso avanzato ogni 60mila cittadini oppure ogni 350 km/q, la provincia di Reggio ne vede uno ogni 44mila abitanti. Il dato non considera il servizio aggiuntivo offerto dall’elisoccorso, elemento che lo rende ancora più positivo", illustra l’azienda sanitaria. Infine la Regione, inoltre, nell’ambito degli standard di qualità, ha posto come indicatore la copertura assistenziale da parte di professionisti sanitari del cosiddetto “First Hour quintet”, le cinque patologie cosiddette “tempo dipendenti”. A seguito della riorganizzazione avviata a dicembre, gli indici di performance per queste patologie sono migliorati in tutti i distretti e in due di questi – Correggio e Montecchio – è stato raggiunto l’ambizioso target regionale del 90%".