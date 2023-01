"La neve assente non è il problema più grave"

"L’inverno è iniziato solo da 15 giorni e la neve può ancora arrivare. Dal punto di vista economico è un danno enorme ma per il meteo e l’ambiente due inverni senza neve non sono nulla - anzi, il freddo da record degli Stati Uniti non sarebbe preferibile".

Stefano Ovi è il presidente del Club Alpino Italiano di Reggio e del Cai è anche l’esperto meteorologico, facendo parte del team di Reggio Emilia Meteo. Di neve ne sa tantissimo e non manda allarmi: "Non bisogna trarre conclusioni affrettate, tra 15 giorni potremmo avere un metro di neve. L’alta stagione anche per gli impianti sciistici inizia adesso e il clou è solitamente fra febbraio e marzo. Solo due anni fa abbiamo avuto sette o otto metri di neve complessivi e l’immagine mai vista di un Battisti interamente sepolto, anche l’anno scorso in realtà dai 1500 metri in su di neve ce n’è stata. Dovrebbe esserci molto più freddo, quello è il problema".

Secondo Ovi i rifugi non hanno sofferto particolarmente e non devono preoccuparsi: "La siccità potrebbe metterli in crisi ma per esempio il Battisti è aperto, ha superato la stagione senza particolari problemi e dalle webcam ho visto che di persone ne sono sempre passate. Va detto anche che non ci sono state tante belle giornate di sole, questo ha senz’altro influito".

Il Cai prevede di partire da metà gennaio con le ciaspolate, anche se per il momento non si annunciano grandi nevicate: "Le previsioni a distanza di dieci giorni non hanno senso, si vedrà sul momento. L’unica differenza sta tra indossare le ciaspole o gli scarponcini, le escursioni belle si possono fare sempre e se proprio si vuole la neve ci saranno senza dubbio le Alpi".

La gravità della situazione climatica a detta del presidente Cai non emerge da questo inverno caldo ma "dagli eventi estremi e dalla loro frequenza sempre maggiore. Situazioni come quella di oggi ci sono sempre state, non è normale invece che in Canada e negli USA ci sia un inverno freddissimo e in Europa così tanto caldo, che in Cina ci sia una situazione completamente opposta a quella del Giappone. Sono luoghi che si trovano alla stessa latitudine ma hanno fenomeni meteorologici estremi e completamente diversi. Il nostro quantomeno non ha fatto grossi danni a parte quelli economici, anche se è una magra consolazione"

Tommaso Vezzani