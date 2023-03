La neve blocca perfino i cassonetti

VENTASSO

L’emergenza neve diventa anche emergenza rifiuti in montagna dove, sia per le difficoltà di avvicinamento che di apertura dei cassonetti per il sovraccarico di neve, purtroppo c’è chi, per non riportarsi a casa il sacchetto dei rifiuti, pur sapendo di fare una cosa sbagliata, lo abbandona dove capita. Non esiste in montagna un paese abitato da persone non curanti del proprio ambiente e quindi irrispettose delle regole del vivere comune, quello che appare in immagine è solo l’esempio di ciò che può accadere in un qualsiasi paese dell’Appennino in situazioni di disagio.

In questo modo saltano le più elementari regole della raccolta differenziata ed è difficile stabilire le responsabilità. La minor colpa è dei conferenti, ossia dei cittadini che si trovano nell’impossibilità di collocare i rifiuti nel modo e nel punto giusto, poi ci sono i Comuni che dovrebbero facilitare l’accesso ai cassonetti e infine c’è l’Iren che dovrebbe essere più sollecita nello svuotamento dei cassonetti, soprattutto in situazioni particolari e in quei punti che maggiormente risentono del flusso turistico.

Settimo Baisi