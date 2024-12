La neve c’è, mancano i timbri. Sci, Cerreto pronta nel weekend

Tutto pronto per dare il via alla nuova stagione sciistica 2024-2025. Gli operatori delle stazioni di Cerreto Laghi, Febbio e Ventasso Laghi – dove già si registrano 60/70 centimetri di neve – sono incoraggiati dal fatto che anche ieri, dopo una breve pausa, è ripreso a nevicare. Al momento tuttavia l’avvio degli impianti per questo fine settimana non è ancora certo. Per quanto riguarda Cerreto Laghi, dove si è in attesa del collaudo da parte della Motorizzazione, la decisione verrà presa oggi stesso: sapremo quindi se gli impianti entreranno in funzione questo weekend oppure la settimana prossima. Per quanto riguarda la stazione di Febbio, comune di Villa Minozzo, la data di apertura degli impianti è già stata fissata, salvo variazioni dovute alle condizioni meteo, a sabato 21 dicembre. Questa volta lo slittamento dell’apertura degli impianti, anche solo per una settimane, non è dovuto all’assenza di neve come avvenuto negli ultimi anni, bensì a problemi burocratici: manca il collaudo tecnico della Motorizzazione che, per consuetudine e sicurezza, viene fatto ogni anno dopo la pausa estiva alla ripresa dell’attività.

Mentre il direttore della stazione di Febbio – dove si stanno comunque preparando le piste – aveva già deciso di inaugurare la nuova stagione alla fine della prossima settimana, il direttore della stazione di Cerreto Laghi, Marco Giannarelli non ha ancora rinunciato del tutto al prossimo weekend di festa sulla neve. Infatti anche ieri sono entrati in funzione i battipista dall’arrivo degli impianti fino al vallone de La Nuda dove sono caduti in queste ultime ore tra i 60 e 70 centimetri di neve. Anche la stazione sciistica di Ventasso, rinnovata nella sua gestione a carattere familiare, è pronta per dare inizio, dopo anni di attesa, a questa nuova e vera stagione sciistica.

Settimo Baisi