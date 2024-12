La nevicata ha cambiato volto alla pineta

Ripresa nella giornata di ieri la circolazione regolare lungo la strada statale 63, interrotta per oltre tre giorni e tre notti a seguito della caduta di alberi della pineta della Sparavalle, appesantiti dalla prima nevicata che segna l’inizio di questa nuova stagione invernale. Qualcosa è cambiato perché la pineta della Sparavalle, a lato della statale 63, esiste da quasi un secolo e negli anni passati ha retto a nevicate ben più consistenti rispetto a quella dei giorni scorsi. Sono stati tre giorni di maratona per gli automobilisti ed autotrasportatori, ma anche degli operai ‘boscaioli’ che hanno lavorato in una situazione di rischio a causa dalla continua caduta di pini, come dimostrano i tronchi accatastati al lato della statale 63 (foto). L’intervento di messa in sicurezza del tratto stradale della Sparavalle è stato seguito anche dai tecnici Anas con i sindaci Emanuele Ferrari (comune Castelnovo Monti) ed Enrico Ferretti (Comune di Ventasso). Come abbiamo annunciato sul Carlino di ieri. l’apertura ufficiale della strada statale è avvenuta venerdì sera e ieri è stato riscontrato anche un aumento di traffico dovuto agli amanti degli sport invernali, grazie proprio alla neve caduta in Appennino. s.b.